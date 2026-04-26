歌手の工藤静香（56）が25日夜、自身のインスタグラムを更新。コンサートでの白いドレス姿＆ジュエリーなどを披露した。「本日も、温かいスタンディングオベーションに包まれながら、愛知県芸術劇場コンサートホールでのプレミアムシンフォニックコンサートを無事に終えることができました。素晴らしい会場に響き渡る音に身を委ね、心から幸せなひとときを過ごさせていただきました」と報告。白のドレスやジュエリー、コンサ