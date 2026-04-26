「阪神２−２広島」（２５日、甲子園球場）阪神は延長十二回の戦いの末に今季初の引き分けに終わった。１点を先制された直後の初回に大山の犠飛で同点とすると、八回に小幡の押し出し四球で１点を勝ち越したが、２−１の九回に岩崎がモンテロに自身のグラブをはじく同点の適時内野安打を許した。試合時間は両リーグ今季最長の４時間５８分。デイリスポーツ評論家の糸井嘉男氏は「一時勝ち越した八回の攻撃は『王者の戦いぶり』