元バドミントン選手でタレントの潮田玲子（42）の夫で元プロサッカー選手の増嶋竜也氏（現・SHIBUYA CITY FC監督／41）が22日、自身のインスタグラムを更新。増嶋氏が誕生日を迎えたことを報告し、夫婦と子どもたちによる“顔出し”家族4ショットを披露した。【写真】仲むつまじい親子4人“顔出し”ショットが披露された潮田玲子投稿では、バースデーケーキを前に4人が密着して仲むつまじくポーズと笑顔を見せる写真を披露。「