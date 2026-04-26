【その他の画像・動画等を元記事で観る】今年2月に古希を迎え“NEW 70’Sここからが始まりでしょ”と打ち出した桑田佳祐。以来、その言葉に違わず、新曲の配信やCDシングルのリリース、真夏のツアー開催など次から次に新たな情報をアナウンスし、注目を集め続けている。そんな中、6月24日に発売されるCDシングル『人誑し / ひとたらし』の収録曲がついに発表！すでに世に楽曲が出ているTVアニメ『あかね噺』W主題歌に加えて、さ