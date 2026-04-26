プロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手（25）の妻でモデルの渡辺リサさん（24）が2026年4月18日、自身のインスタグラムを更新。白のミニワンピと黒い厚底ブーツを合わせたコーデを披露した。頬に手を添え、カメラを見つめて笑顔渡辺さんは、「足を運んで下さった方には一生ついて行くヲリが」とトークイベントへの参加者へのお礼を伝え、タイトな白のミニワンピ姿でしゃがみ込む姿や全身ショットを投稿した。インスタグラムに投