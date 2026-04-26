アプローチ・ショットのポイント 「キープレフト理論」式 アプローチ・ショットのポイントとは！？ クラブと身体をヨコの関係にし、上腕体側で左サイドにクラブをキープして身体の回転で打つ「キープレフト理論」の基本は、アプローチ・ショットでも変わりません。 クラブが短くなる分アドレス時のチルト（上体の右傾き）が大きくなり、右肩がかなり下がったアドレ