自立できていない系地雷ワード『今日は○○とおふくろと一緒におそば食べたよ』 食品アレルギーに対して無神経な夫 終日、義母とともに子どもの世話を任された夫が、その日の報告を妻にした際のひと言。子どもがはじめて口にするものには細心の注意を払うのは親として当然のことなのに、アレルギーを招きそうなそばなどの食品をはじめて食べさせることに何の疑問も不安も感じない無知さ加減と無神経さをさら