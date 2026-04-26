◆米大リーグオリオールズ１―１７レッドックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）レッドソックスのアレックス・コーラ監督（５０）が電撃解任されることを２５日（日本時間２６日）、複数の米メディアが報じた。ＵＳＡトゥデー紙のナイチンゲール記者のＸによると、同監督のみならず、ファッツィ打撃コーチ、ハドソン三塁コーチ、バスケス・ベンチコーチ、ローソン打撃コーチ補佐、クローニン打撃