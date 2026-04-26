「宗教的権威」への挑戦ではない？元亀2年（1571）9月12日に行われた織田信長による比叡山延暦寺の焼き討ちは、戦国時代の事件のなかでも、ことに凄惨なものとして記憶されている。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第16回「覚悟の比叡山」（4月26日放送）では、まさにこの焼き討ちが描写される。【写真】お尻もあらわに…「べらぼう」で“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー女優」ほか浅井・