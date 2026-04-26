米大リーグは２５日（日本時間２６日）、各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真は本拠地でのガーディアンズ戦に４番三塁で出場。第２打席で２試合連続の５号ソロを放つなど、３打数２安打２打点１四球の活躍で、チームの５−３での勝利に貢献した。（デジタル編集部）１点を追う四回、ガーディアンズ先発左腕キャンティロの直球を力強いスイングで捉えた。打球は中堅のバックスクリーンの上部を直撃。飛距離４２５フィート（