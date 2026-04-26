フローニンゲン戦の後半、自身2点目のゴールを決めるフェイエノールトの上田（右）＝ロッテルダム（共同）【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで25日、フェイエノールトの上田綺世がホームのフローニンゲン戦で2得点し、フル出場で3―1の快勝に導いた。リーグ戦2試合連続ゴールで、今季通算25得点とした。同僚の渡辺剛は後半29分に退いた。アヤックスの板倉滉は2―0で勝った敵地のNACブレダ戦で後半2