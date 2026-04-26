アウクスブルク戦の後半、ゴールを決めるEフランクフルトの堂安（右）＝アウクスブルク（共同）【マインツ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで25日、アイントラハト・フランクフルトの堂安律は敵地のアウクスブルク戦で後半開始から出場し、0―1の同21分に同点ゴールを挙げた。昨年12月以来となる今季リーグ戦5点目。試合は1―1で引き分けた。伊藤洋輝がフル出場したバイエルン・ミュンヘンは佐野海舟がフル出場のマ