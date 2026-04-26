2026年4月22日から5月11日までの期間、松屋銀座8階イベントスクエアでは「ミッフィーとめぐるかわいくておいしいお店」が開催されています。会場内限定ジェラートも銀座の歴史とミッフィーの世界観が一つになった、入場料無料のポップアップショップです。会場には、木村屋總本店、ぎんざ空也 空いろ、萬年堂本店など、銀座の老舗が大集結。時代とともに育んできたこだわりの和菓子やスイーツが、ミッフィー仕様になって数量限