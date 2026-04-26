日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。4月26日（日）は、ゲストに⾼橋成美と宮世琉弥を迎えて放送される。福岡県の⼭の真っただなかでポツンと⼀軒家を発⾒。最寄りの集落で聞き込みをすると、84歳の男性から驚きの情報が…。そのお宅は集落から10キロほどと、かなり⼭奥に⼊った場所にあるという。男性は「