「介護サービスの費用はどのように決まるの？」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。介護サービスの費用は、国が定めた介護報酬という基準をもとに計算されています。 介護報酬は、介護保険制度のなかでサービスの価格を決める重要な仕組みであり、利用者が支払う介護費用にも関係しています。 本記事では、介護報酬について理解するために、以下のポイントを中心に解説します。