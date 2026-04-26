開催：2026.4.26 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 6 - 1 [ツインズ] MLBの試合が26日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとツインズが対戦した。 レイズの先発投手はシェーン・マクラナハン、対するツインズの先発投手はベイリー・オーバーで試合は開始した。 4回裏、5番 ジェーク・フレーリー 2球目を打って右中間スタンドへの