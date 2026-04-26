開催：2026.4.26 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 6 - 2 [マーリンズ] MLBの試合が26日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとマーリンズが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はロビー・レイ、対するマーリンズの先発投手はエウリー・ペレスで試合は開始した。 3回表、5番 イグゼイビアー・エドワーズ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒ