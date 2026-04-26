イングランド・プレミアリーグは自他共に認める世界最高のプロサッカーリーグだ。【写真】49年ぶり降格危機の名門トッテナム…韓国紙も憂う「崩壊の足音」1992年、革新的な放映権戦略を含む強力な商業性によって再編された新しいリーグの発足は、時が経つにつれ多額の投資を引き出してきた。21世紀に入ると、ヨーロッパの他の競合リーグが追随できないほどの富を蓄積した。直近3年間の放映権料は実に18兆ウォン（日本円＝約1兆9354