●信用売り残減少ランキング【ベスト50】 ※4月17日信用売り残の4月10日信用売り残に対する減少ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1568銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． ＬＩＸＩＬ -1,9804126.58 ２． キオクシア