俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は26日、第16話「覚悟の比叡山」が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞木下藤吉郎（池松壮亮）は浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負う。継潤は、藤吉郎の子を人質にくれるなら織田に付くという。子のない藤吉郎は、とも（宮澤エマ）の長男・万丸を差し出そうと考えるが、姉は激怒。困り果てた兄に代わり、木下小一郎（仲野太賀）