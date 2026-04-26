ロッテの先発・種市が初回に負傷降板した25日のソフトバンク戦。ブルペンに待機していたのは八木と東妻の2人だった。「東妻さんは（1軍に）上がってきたばっかりだったので。一発目はあのようなところではなくて、多分違うところだと思ったので僕かなと思った」という八木がスクランブル発進。2死三塁の場面で柳田には四球を与えたが、山川を三ゴロに打ち取って無失点で切り抜けると、直後の2回に佐藤の3ランなどで先制。「（種