阪神の予告先発・大竹は、広島戦通算21試合で15勝2敗。特に甲子園では7試合で5勝無敗に加え、全試合で6イニング以上を投げて自責点3以下のクオリティースタートをマークしている。大竹といえば、雨男ぶりが有名。今季初登板だった4日の広島戦（マツダ）は雨で試合開始が1時間遅れ、1時間以上の中断もあった。26日の兵庫県南部地方は午後の降水確率が高く、現地観戦の際は応援グッズとともに雨具が必要になりそう。23年の阪神