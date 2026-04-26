【SVリーグ】女子CS決勝 SAGA久光 3−2 大阪マーヴェラス（4月25日）【映像】緊迫の場面で“ゆる〜い”サーブ女子バレーの頂上決戦で、衝撃的なスローサーブが放たれた。優勝を左右する試合での緊迫の場面、誰もが強烈な一撃を予想する中で放たれたのは、あまりに緩やかな軌道を描く“ゆる〜い”サーブ。虚を突かれた日本代表のリベロが触れることができず、目の前に“ぽとり”と落ちた一球にアリーナはどよめいた。大同生命SV