◇プロ野球セ・リーグ巨人7-2DeNA（4月25日、横浜スタジアム）2-0で迎えた3回、1アウト満塁の場面で打席に入った巨人の小濱佑斗選手。DeNAの先発、片山皓心投手のまっすぐを捉えると、ライト方向にはじき返しました。これでランナー2人がかえって、小濱選手にプロ初打点が記録されました。「外野まで飛ばせば、犠牲フライになるかなという思いで(打席に）入っていたので、最低限を意識しながら・・・それが最高の結果につながっ