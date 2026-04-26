Photo: Yama3 この記事は2026年4月10日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ゴルフバッグの構造はだいたいどのメーカーも同じ。デザインのカッコよさや収納の便利さに差はあれど、いくつかの部屋にまとめてクラブを収納するのは変わりません。筆者のバッグも同様で、出し入れ時にクラブ同士が引っかか