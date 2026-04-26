きょう26日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「オシャレはガマン」など3本を放送。街で写真モデルに声をかけられたと勘違いしたサザエが赤っ恥をかき、タイコへの対抗心から“本気のオシャレ”に目覚める――。「オシャレはガマン」○「オシャレはガマン」サザエとタイコが繁華街を歩いていると、カメラマンから写真のモデルを頼まれる。サザエは張り切ってポーズを取るが、頼まれたのはタイコの方だった