「幸い漏れなかったからいいですけど……」お笑いタレントの劇団ひとりが、“危なかった”という出来事を明かした――。劇団ひとり○妻・大沢あかねにも言えない“極秘プロジェクト”2021年の東京オリンピック開会式に出演し、大きな話題を呼んだひとり。23日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00〜27:00)で、その功績を改めて称えられると、「会うたび言ってくださって。もう親