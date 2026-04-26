ガバッと着るだけでサマになるサロペットは、コーデの主役になるアイテム。「1枚あれば便利そうだけど、子どもっぽく見えるかも？」と二の足を踏んでいる大人女性も多いのでは。そんな人におすすめしたいのが、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のきれいめサロペ。上品な素材感とミニマルなデザインで大人に似合うアイテムです。今回は、スタッフさんの着こなしと合わせてご紹介。 スクエアネックですっきり大人っ