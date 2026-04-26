これは筆者自身の体験です。家族旅行で訪れた遊園地で、5歳の息子が憧れていたジェットコースターに挑戦することになりました。しかし息子は直前で怖くなり戸惑う姿に、私もどうすればいいのか迷ってしまいます。そんな中、普段は控えめな夫が見せた意外な行動を通して、家族の支え合いの大切さに気づかされた出来事です。 念願の遊園地にワクワク！ 家族旅行で遊園地に行くことが決まり、私は久しぶりに子ども