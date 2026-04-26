２人は刑務所の中で出会い、同時に出所し犯行男が警察署の建物から出てくると、通常よりも多くの警察官が周りを囲む。男は、青色レンズの入ったメガネ越しに報道陣を不敵に睨みつけた。その後、男が護送車に乗り込むまで、警察官は動きを厳重に見張っている感じだった──。その様子からも、男が重要事件の容疑者であることは容易に理解できる。女性に暴行を加え、現金を奪ったとして、神奈川県警は４月21日までに、村上賢容疑者（