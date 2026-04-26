グラビアアイドルで女優の桃月なしこ(30)が25日、都内で行われた自身2作目の写真集「むすび」の発売記念イベントに登場した。 【写真】無防備すぎ！激細肩ヒモの桃月なしこお気に入りカット 深紅で統一したワンピースにヒールの出で立ちで登場した桃月。発売を迎えた心境について「私的にはここからが頑張り時だなと思っていて。個人の数字がわかりやすく残るので、みなさんに手に取っていただけるように頑張