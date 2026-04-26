10代の頃から舞台に立ち続ける劇団新派の看板女優、水谷八重子と波乃久里子が、27日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】女優と結婚した甥頬を寄せて♡ 出会った頃の波乃は、父が歌舞伎俳優という家で育った根っからのお嬢様。一方、すでに芸能界で活躍していた水谷は大スターだった。 「徹子の部屋」へ出演が多かった2人。1998年に出演した波乃は、子どもの