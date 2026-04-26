女優の杉本彩が24日、自身のインスタグラムを更新。アスリート顔負けの空を飛んでいるかのようなポーズのトレーニングの様子を披露し、ダンスショーに向けての思いをつづった。 【写真】まるで浮いているかのよう視線も体も真っすぐ筋力も体感もすごい 杉本は「昨年9月のダンス＆アクトのショー。 6年のブランクを経て、立った舞台でした。 そして本番前日…… 稽古中に、肋骨を骨折。」