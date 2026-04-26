俳優のコールマン・ドミンゴが、伝記映画「Michael／マイケル」の続編を示唆した。日本で6月12日公開予定の同作は、1993年に初めて浮上したマイケル・ジャクソンに対するコールマン演じる父ジョーの児童虐待が取り上げられていないことが批判されているが、コールマンはその問題が「パート2」で掘り下げられる可能性があるとしている。 【写真】マイケル・ジャクソンさん「白人になりたかった」