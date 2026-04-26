ネイティブスピーカーと話していると、相手に悪意のかけらもないことは明らかなのになぜか失礼だと感じることがあります。言語学の専門家がこの感覚について解説しています。Emotion and moral stance in evaluations of impoliteness in L1 and L2 from video clips of workplace interactions - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024384125000749Trying your best in a second language? Here