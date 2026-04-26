ゴールデンウィークの連戦を迎えたJ3の福島ユナイテッドは4月25日、明治安田J2・J3百年構想リーグ第12節でヴァンフォーレ甲府と対戦。8試合ぶりにノーゴールに終わり、0-1と敗れた。大型連休で日程がハードになる5連戦を黒星スタート。前節スタメンで出場したカズことFW三浦知良はベンチ入りしたものの出番はなかった。1点差で敗れた試合を振り返って、カズは悔しそうに言った。「うちは攻撃的なチームだから、やっぱりゴール