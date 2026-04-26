イングランド5部リーグの試合に脚光“フットボールの母国”イングランドは5部リーグでもすさまじい熱気に満ちている。サッカーが根付く現地での熱狂ぶりが「心震える」「フットボールはこうでなきゃ」など、大きな反響を読んでいる。イングランド5部ナショナルリーグは24チームによって争われ、優勝クラブが自動昇格、2位から7位までが昇格プレーオフに回る。ヨーク・シティが首位、それを追うロッチデールが2ポイント差の2位で