◇春季高校野球静岡県大会▽３回戦聖隷クリストファー７―０静岡商＝７回コールド（２５日・しずてつスタジアム草薙）３回戦が行われ、ベスト８が出そろった。聖隷クリストファーは静岡商に７回コールドで快勝。準々決勝は２６日に行われる。エース高部陸（３年）が５安打９Ｋ、７回零封で８強入りに導いた。前回の沼津商戦では毎回の１９Ｋと圧巻の投球だったが、「きょうはなるべく省エネで、打たせて取るところを心がけた