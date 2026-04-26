北中米W杯のブレイク候補を紹介北中米ワールドカップは、これまで以上に「世代交代の加速」が色濃く反映される大会になりそうだ。その象徴とも言えるのがスペイン代表のラミン・ヤマル（バルセロナ）であることは間違いないが、そのほかにも綺羅星のごときヤングプレーヤーが集結しそうだ。 “未来枠”ではなく、すでにクラブや代表で役割を担い、予選から主力級の働きを見せる選手も多い。開幕時点で20歳の誕生日を迎えていない