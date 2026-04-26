◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節清水０―２名古屋（２５日・アイスタ）清水エスパルスはホームで名古屋と戦い０―２で敗戦。前半終了間際に失点すると、後半４３分にもＣＫから失点して力尽きた。連敗は喫したが、法大卒ルーキーＭＦ大畑凜生（２２）が今季初先発を果たした。大畑は「自分が縦にスライドするところに相手の選手がいたりした。自分の思うような守備ができなかった」と攻撃的な名古屋を止めることができ