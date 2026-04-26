◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節清水０―２名古屋（２５日・アイスタ）清水エスパルスはホームで名古屋と戦い０―２で敗戦。前半終了間際に失点すると、後半４３分にもＣＫから失点して力尽きた。今季３度目の複数失点と無得点で、連敗を喫し、６位に後退した。清水は開幕戦での借りを返すことはできなかった。前半４５分に右クロスをゴール前で頭で合わされて、先制点を許すと、後半４３分にはＣＫから失点。最後ま