◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１２節大宮１―１（ＰＫ５―３）藤枝（２５日・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ２藤枝はホームでＪ２大宮を迎え、後半２０分にＦＷ真鍋隼虎（２２）の３戦連続ゴールで先制したが、同３７分に失点。１―１の末のＰＫ戦（３―５）で惜敗した。藤枝があと一歩のところで３連勝を逃した。絶好調男、真鍋がボランチの三木仁太（２２）のクロスを左足で決めて先制。だが、その１７分後に要