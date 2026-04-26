◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１２節磐田１―０岐阜（２５日、静岡・ヤマハスタジアム）２２日に就任したばかりのＪ２磐田・三浦文丈新監督（５５）が初陣を飾った。Ｊ３岐阜を１―０で下して、今季初の４連勝。前半３５分にＭＦグスタボシルバ（２８）が２戦連発のゴールを挙げ、「一斉観戦」に集まった磐田市内の小学５、６年生約２８００人に勝利を届けた。防戦一方となったラスト１０分を、磐田はしのぎ切った