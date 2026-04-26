◇春季高校野球静岡県大会▽３回戦静岡６―５加藤学園（延長１２回タイブレーク）（２５日・しずてつスタジアム草薙）３回戦が行われ、ベスト８が出そろった。静岡が延長１２回タイブレークの末、加藤学園を６―５で下し、２年ぶり８強入りを決めた。１２回１死満塁で中犠飛による勝ち越し点を挙げた静高２番手の右腕・鈴木琥大郎（２年）がその裏、無死満塁のピンチを切り抜け、３時間３４分の激戦を制した。聖隷クリストファ