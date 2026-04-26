☆ＤｅＮＡ―巨人（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝石田裕、巨人＝井上巨人の坂本勇人は２５日のＤｅＮＡ戦で３回に三塁内野安打を放ち、１安打をマーク。通算２４５２安打とし、土井正博（近鉄、西武）に並び、ＮＰＢ通算安打数で１０位となった。また、この日の三塁内野安打が通算１６６２本目の単打となった。巨人のＮＰＢ通算の単打ではトップの川上哲治の１６６３にあと１と迫った。２６日のＤｅＮＡ戦で単打を１本放てば、川