アイドルグループ・℃―ｕｔｅの元メンバーで歌手の鈴木愛理が、３２歳誕生日に贈られた花束について明かした。今月１２日に３２歳の誕生日を迎えた鈴木。２６日までに自身のインスタグラムを更新し、「今年誕生日で頂いたお花、驚くほどに全てピンクでした」と報告。「ずっと思ってたけど改めて、お仕事関連は特にピンク色に縁があります黄緑からピンクにイメージカラーが変わったあの日のこといまだに忘れない衝撃だった