◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第３日（２５日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、１１位で出た吉田優利（エプソン）は１バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７６と崩し、通算イーブンパーで４４位に後退した。後半に大失速した。前半で１つ伸ばして迎えた１２番パー４、１５番パー３でグリーン周りからのアプローチが寄らずにボギ