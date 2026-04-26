女優の川栄李奈（31）が25日、自身のインスタグラムを更新。韓国での最新ショットを披露した。「また来ちゃったしKR」と韓国訪問を報告。「髪の毛切っちゃったし」と新たなヘアスタイルも公開した。ワンショットのほか、元AKBで韓国のガールズグループ「Rocket Punch」のメンバーとしても活動し、現在は自ら起業し新たなキャリアをスタートさせた高橋朱里とのツーショットなどもアップした。この投稿に、ファンからは3万を