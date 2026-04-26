政府は「就職氷河期世代」向けに、2028年度までの3年間計画として新たな支援プログラムを取りまとめた。 就職氷河期世代とは、1993年～2005年頃（1970年～84年生まれ）に新卒で就職活動を行い、バブル崩壊後の厳しい雇用環境に直面した世代だ。現在40代半ば～50代半ばで、約1700万人いるとされる。 この世代は非正規雇用が多く、将来受け取る年金が少なくなる可能性が高い。そのため、このまま安定した職業