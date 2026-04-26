ドジャースのミゲル・ロハス内野手が２４日（日本時間２５日）、自身のインスタグラムに新規投稿。開幕から１カ月の戦いを振り返る中で、日本から届いた哀悼の花を公開した。ロハスは４月７日に父が死去したことを公表。「家族一同、深い深い悲しみに包まれながら、私の父、ミゲル・ロハス“ミッキー”と生前に出会い時間を共にしてくださった皆さまへお知らせしなければなりません」とつづった。それを受け、「ミギー、あな